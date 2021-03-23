Если кто заплатил за мандат – надо будет разбираться – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слухи о торговле мандатами депутатов парламента. В частности, существует версия, что законопроект о расширении федеральных партийных списков на выборах в Госдуму будет способствовать попаданию в палату "спонсоров, купивших кресло".

"Если кто заплатил за мандат, очевидно, что с этим надо будет разбираться. А если это поговорить просто – не престало народным избранникам собирать сплетни и обсуждать то, что надо пресекать", - заявил Володин.