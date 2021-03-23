В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского и скрылся

В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Младший инспектор кинологической службы городского УМВД заметил пьяного мужчину, который сел за руль и хотел уехать. Полицейский попытался пресечь правонарушение, но водитель сбил стража порядка, находившегося в форменном обмундировании, и уехал с места происшествия. В результате ДТП полицейский получил травмы и был доставлен в больницу.

В течение часа водителя задержали. Установлено, что 34-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя за оставление места дорожно-транспортного происшествия и употребление алкогольных напитков после совершения ДТП, а также за отсутствие документов, подтверждающих обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Автовладельцу грозит штраф или административный арест до 15 суток. Также ему может грозить уголовная ответственность – материалы по факту наезда на полицейского переданы в следственные органы.