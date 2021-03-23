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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Образование В России Москва
ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: gazetahimik.ru

В "ЕР" считают, что в стране "очень грамотное население"

Член президиума генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Олег Мельниченко считает, что "образование в России хорошее".

Рассказывая о деятельности комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, Мельниченко заявил, что западным провокаторам не удастся вывести россиян на незаконные акции. Он полагает, что жители страны могут во всем разобраться, поскольку у них хорошее образование и вообще они грамотные. "Никого мы винтить-крутить не будем. У нас очень грамотное население, у них образовательный IQ гораздо выше, чем в других странах. И образование у нас хорошее", - заявил Мельниченко.

Интересно, что буквально накануне в Госдуме проходили парламентские чтения, на которых первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), мягко говоря, поставил под сомнение образованность соотечественников. "Треть населения функционально неграмотны в смысле естественных наук. Они думают, что Солнце - это спутник Земли. Треть населения не способна отличить науку от лженауки. Они думают, что астрология - это наука. Половина населения не знает собственной истории, они не знают, кто были нашими союзниками в Первой и Второй мировой войне. И соответственно, думают, что царя свергли большевики", - отметил Смолин, обсуждая, кстати, законопроект Мельниченко о просветительской деятельности, которым последний очень гордится.

Кстати, коллега Мельниченко по комиссии – также инициатор "просветительского" закона, сенатор Андрей Климов полагает, что "оппоненты очень важного просветительского закона говорят под копирку". Климов намекнул, что все комментарии критиков – это тезисы американских и европейских противников России. Вот только среди самых ярых критиков "просветительского закона" оказался президиум Российской академии наук, который едва ли можно обвинить в тесных контактах с Западом. "Поправки, касающиеся просветительской деятельности, направлены на увеличение бюрократизации, надо будет множество вещей согласовывать с министерствами, а у них просто нет кадров для этого. Другая часть проблемы – люди путают просвещение и пропаганду", - говорит вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов. Он отмечает: "Просвещение – это высокая деятельность, которую надо поддерживать. В советское время не было никаких ограничений по просвещению. Ведущие ученые, академики ходили в школы, в вузы, никто не думал контролировать содержание их лекций. Мы будем и дальше противодействовать принятию этого закона. Будем обращаться в Совет Федерации и к президенту".

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В "ЕР" считают, что в стране "очень грамотное население"

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Теги: единая россия, олег мельниченко, олег смолин, образование, просветительская деятельность



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