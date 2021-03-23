Депутат заксобрания указал новому мэру Перми на проблемы города

Экс-кандидат в мэры Перми, депутат заксобрания края Александр Григоренко указал новому градоначальнику Алексею Дёмкину на основные проблемы краевой столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поздравляю Алексея Николаевича с назначением на должность главы Перми. Желаю ему успехов в управлении непростым городским хозяйством, которое, всё-таки, значительно сложнее, чем завод или управляющая компания. Особое внимание предлагаю обратить на малый бизнес. С ним в Перми – большие проблемы, во многом благодаря городской администрации. Поэтому нужно масштабное дерегулирование городской экономики", - написал он в свое Telegram-канале.

Также нужно обратить внимание на молодёжную политику. Если мы не наладим диалог между молодежью и властью, не дадим молодёжи возможность реализовывать себя, это приведет к общественному взрыву, полагает Григоренко.

"Советую также внимательно прислушиваться к мнению пермяков, например, в вопросах застройки, благоустройства и экологии. Иначе это может стать точкой напряжения для города. Не стоит также забывать, что большинство жителей Перми за прямые выборы мэра. Поэтому лучшей инициативой для вас, Алексей Николаевич, было бы возвращение этих прямых выборов, как это предлагает ЛДПР. Тогда вы точно станете Мэром с большой буквы. Готов оказать содействие в решении вышеназванных проблем", - подытожил Григоренко.