Сорос намерен открыть университет в Санкт-Петербурге. Кудрин поможет?

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин анонсировал создание Университета свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге на базе факультета свободных искусств и наук. Об этом он написал недавно на РБК.

Кудрин утверждает, что такой университет в России обязательно должен быть. Он описал классический подход к образованию, известный с античности и основанный на тривиуме (грамматика, диалектика, риторика) и квардривиуме (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Это позволяет овладевшему им освоить практически любую область. При этом Кудрин призывает не внедрять его элементы в школе, обучая всех детей важным умениям, а сделать специальный университет.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт по вопросам семейного права Павел Парфентьев указывает, что есть одна проблема – проект непосредственно связан с образовательными инициативами и структурами миллиардера Джорджа Сороса, фонд которого "Открытое общество" еще в 2015 году был признан нежелательной организацией в России. Это, однако, не мешает ему действовать через финансирование других НКО.

В январе Сорос объявил о начале воплощения в жизнь "самой важной инициативы" в своей жизни - проникновении в системы высшего образования стран путем создания "Сети университетов открытого общества". Ее задача – сделать высшее образование в мире соответствующим "открытому обществу". В качестве учредителей выступили два зарубежных вуза - американский Бард-колледж и Центрально-Европейский университет. Оба являются партнерами питерского факультета (о первом даже сообщается на сайте факультета, где красуется фотография Кудрина).

Президент Бард-колледжа Леон Ботстайн является членом глобального совета Фонда "Открытое общество". Недавно он стал ректором создаваемой "Сети университетов открытого общества".

"Есть все основания ожидать, что новый Университет свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге, в случае его создания, станет новым "хабом" влияния Джорджа Сороса в России – взамен его фонда "Открытое общество", изгнанного из страны", - полагает Парфентьев.

Он возмущен тем, что госслужащий Кудрин, вероятно, лоббирует интересы организации, нежелательной в России.

Напомним, в октябре Кудрин призвал подчиниться глобальным "целям устойчивого развития" ООН. К слову, Сорос является горячим сторонником "устойчивого развития".