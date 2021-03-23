23 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России
Евгений Попов, 60 минут (2018) | Фото:Россия1

Телеведущий программы "60 минут" официально заявил, что пойдет на думские выборы

Телеведущий Евгений Попов официально заявил, что пойдет на думские выборы от Кунцевского округа Москвы.

"Сегодня официальный старт моей предвыборной кампании, - написал он в своем телеграм-канале. - Подал документы на предварительное голосование".

Ранее журналист сообщил, что необходимо вернуть городу усадьбу Нарышкиных, построить детский центр и сохранить природные зоны и парки.

Попов - телеведущий программы "60 минут" на канале "Россия-1", муж журналистки Ольги Скабеевой.

Напомним, как стало известно, именно телеведущие с государственных телеканалов Тимофей Баженов ("Рен ТВ"), Евгений Попов ("Россия 1") и Петр Толстой ("Первый канал") могут стать одномандатными кандидатами в нижнюю палату парламента от Москвы. Как писало Накануне.RU, существует мнение, что в Администрации президента делается ставка именно на ведущих федеральных каналов, которые чаще всего обсуждают внешнюю политику и почти не касаются внутренних проблем, власти необходимы именно такие публичные фигуры в Госдуме. Тогда как новые артисты и спортсмены будут "не в почете".

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Телеведущий программы "60 минут" официально заявил, что пойдет на думские выборы

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Теги: евгений попов, выборы в госдуму



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