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Репетиция Парада Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга определились с датой проведения первой репетиции Парада Победы

В уральской столице определились с датой первой репетиции Парада Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим был составлен список и время перекрытия городских улиц.

"На период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменён режим работы светофорных объектов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Первая репетиция пройдет 6 апреля с 7.00 до 9.30 из-за чего движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) будет перекрыто. Начиная с 9.00 и до 13.00 будут также перекрыты улицы Новосибирская вторая (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирская (от Эскадронной до Окружной) и Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).

Такое же расписание запланировано на 8, 13, 15, 20 и 22 апреля.

21 и 28 апреля с 20.00 до 4.00 (22 и 29 апреля соответственно) будет перекрыто движение по проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова), улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Такое же расписание предусмотрено и на 28 апреля.

В аналогичном режиме – 26, 30 апреля, 1, 4 мая и 5 мая, а также с 5.00 до 12.00 7 мая движение транспорта будет закрыто на следующих участках: проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

26, 30 апреля, 4 мая с 19.00, а также 7 и 9 мая с 5.00 колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск будут проходить по улицам Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской второй) Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по пандусам транспортной развязки на улице Московской.

Стоянка автотранспорта на площади 1905 г. будет запрещена 21 апреля с 20.00 до 4.00 22 апреля. Аналогичные часы предусмотрена на 26, 28, 30 апреля и 4 мая. Также стоянка будет закрыта 7 мая с 5.00 до 12.00.

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Власти Екатеринбурга определились с датой проведения первой репетиции Парада Победы

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