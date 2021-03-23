В Москве найден мертвым экс-начальник транспортного отдела управделами президента

Бывший начальник транспортного подразделения управления делами президента РФ Дмитрий Аносов найден мертвым в своей квартире на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, рядом с телом мужчины обнаружили пистолет.

По словам супруги Аносова, мужчина находился в напряженном состоянии из-за смерти близкого друга.

В конце декабря во дворе дома по ул. Цандера в Москве мертвым был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Мужчина оставил записку, по которой можно догадаться о личных причинах ухода из жизни.