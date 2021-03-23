Подрядчик конгресс-холла в Челябинске задолжал более 20 млн рублей работникам

В Магнитогорске прокуратура добивается выплаты задолженности по заработной плате бывшим работникам ПО "Монтажник", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Предприятию-банкроту предъявлено 262 заявления на общую сумму свыше 20,3 млн руб. В результате принятых мер установлено имущество, принадлежащее должнику, осуществлен сбор документов на проведение его оценки, приняты меры к обращению взыскания дебиторской задолженности.

По состоянию на 1 марта было исполнено 226 судебных акта на общую сумму свыше 18 млн руб.

Напомним, магнитогорская компания ПО "Монтажник" признавалось победителем конкурентных переговоров на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра и на разработку котлована, фундаментных плит и наружных стен цоколя здания. Она также участвовала в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства конгресс-холла.

В мае 2020 г. в Арбитражный суд области было подано заявление о признании ПО "Монтажник" банкротом.