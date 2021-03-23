Сбер: Каждый десятый звонок, поступающий россиянину – это телефонные мошенники

Каждый десятый звонок, поступающий среднестатистическому россиянину – это телефонные мошенники. Такой статистикой поделился зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной думской группы по борьбе с киберпреступностью.

По словам Кузнецова, подавляющее большинство мошеннических звонков россиянам совершается из-за границы, но при этом телефон абонента определяет номер звонящего как российский, например, из московского региона.

"Заблокировать использование российских номеров для таких прозвонов достаточно легко, но операторам нужно законодательное разрешение. При соответствующей законодательной базе можно было бы снизить уровень такого мошенничества на 60-70%", - отметил Кузнецов.