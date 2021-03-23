23 Марта 2021
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Происшествия В России
Михаил Мень (2018) | Фото: Госдума

Суд над Михаилом Менем перенесли в Москву

Судебный процесс по делу аудитора Счетной платы, бывшего губернатора Ивановской области перенесен из Иванова в Тверской суд Москвы по ходатайству прокуратуры.

Суд также продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Меню, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, продлен домашний арест двум другим фигурантам - Дмитрию Гришину и Павлу Конькову до 21 апреля 2021 года.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в растрате 700 млн рублей в отношении Михаила Меня.

"Коммерсант" сообщал, что срок давности по делу Меня истекает в 20-х числах апреля, из-за чего никто из обвиняемых реальный срок не получит.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.

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Суд над Михаилом Менем перенесли в Москву

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Теги: михаил мень, растрата, уголовное дело



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