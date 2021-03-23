23 Марта 2021
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Общество Свердловская область
весна тонкий лёд (2018) | Фото: Накануне.ru

Холода закончились: свердловские синоптики предсказали теплую весну

Свердловские синоптики предсказали теплую весну в 2021 году. Холодов, которые были минувшей зимой, не ожидается.

Напомним, ранее специалисты объяснили, почему нынешняя зима в Свердловской области получилась столь холодной. В этом году север Урала оказался под угрозой суперарктических вторжений, которые пришли в регион.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, предстоящая весна ожидается теплой, однако исключать ничего нельзя.

"Надолго мы посмотреть не можем, но в ближайший период таких ультраполярных воздушных потоков, чтобы к нам забрасывался холод, не произойдет. С наступлением марта эти процессы закончились, и думаю, что на долгое время", - рассказала синоптик, отвечая на вопрос Накануне.RU.

природа весна лес(2008)|Фото: Накануне.ru

Эксперт отметила, что колебания температуры в области бывают и в апреле, и даже в мае.

"Тем не менее, подвижки будут. Начнет активно таять снег и будут понемногу подниматься реки", - дала свой прогноз Шепоренко.

Она добавила, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра России температура в апреле ожидается близкой к норме и составит плюс 1-4 градуса.

"Осадков тоже ожидается около нормы. Этот прогноз еще будет уточняться. И возможно, он будет переигран в сторону тепла, потому что есть такие предпосылки", - заключила Галина Шепоренко.

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Холода закончились: свердловские синоптики предсказали теплую весну

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Теги: весна, погода, прогноз, Свердловская область



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