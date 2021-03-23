Бывший мэр Екатеринбурга временно займет место Евгения Куйвашева

Экс-глава Екатеринбурга, а ныне первый заместитель губернатора Александр Высокинский, займется обязанностями свердловского губернатора на период двухнедельного отпуска Евгения Куйвашева. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Вместе с главой Среднего Урала в отпуск ушел и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Отдыхать глава города собирается до конца текущей недели.

Напомним, что сегодня Евгений Куйвашев находится в рабочей поездке в Ханты-Мансийске, где принимает участие в совещании по вопросам нацбезопасности под руководством секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.