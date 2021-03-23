Миллер оценил переход "Газпрома" на российское ПО в 180 млрд рублей

Расходы на переход "Газпрома" на российское программное обеспечение составят от 180 млрд рублей, это приведет к возникновению рисков ухудшения финансовых показателей, сообщает РБК со ссылкой на копию письма главы компании Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину.

Миллер предложил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. Также глава "Газпрома" попросил поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании по доработке указа.

Переход на российское ПО запланирован до 1 января 2024-го, а на оборудование — до 2025 года.

В 2017 году Минкомсвязь обновила проект программы "Цифровая экономика", которая разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина. Большое внимание в программе уделено российскому софту и оборудованию. К концу срока реализации программы доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.