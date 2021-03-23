"Мечел" придавило рельсом: долговые проблемы компании нарастают

Горно-металлургическая компания ПАО "Мечел" продолжает переживать не лучшие времена, стало известно, что произошла просрочка по обслуживанию взятых в 2010 году кредитов под гарантии ряда экспортных агентств, сообщают деловые СМИ. Общий долг по этим суммам приближается к 33 млрд руб., основной кредитор – BNP Paribas, долг перед которым достигает 29 млрд.

Кредиты, полученные в рамках данной сделки, пошли на строительство рельсобалочного стана на основном металлургическом активе компании – "Челябинском металлургическом комбинате" (ЧМК). В строительстве стана активное участие принимали китайские инвесторы и строители, проект действительно стал на какое-то время весьма заметным и значимым в перевооружении российских производителей.

Невыплаченные кредиторам "Мечела" средства в феврале могут, как отмечает "КоммерсантЪ", привести к кросс-дефолтам в целом по долгу компании, который совокупно оценивается в 325 млрд руб. Что касается кредита собственно на строительство рельсобалочного стана, то он брался в 2010 году с помощью координации от топ-менеджеров BNP Paribas (более 102 млн евро из собственных средств), часть средств предоставил "Газпромбанк" (219 млн долларов) и UniCredit (89,2 млн евро). Кредит группе "Мечел" выдавался под страховое покрытие итальянского экспортного агентства SACE, немецкого экспортного агентства Euler Hermes и китайской структуры Sinosure.

На сегодняшний день топ-менеджеры "Мечела" говорят, что находятся в процессе переговоров по реструктуризации задолженности с партнерами.

Накануне.RU рассказывало о проблемах группы "Мечел" и лично собственника Игоря Зюзина, в 2019 году ему пришлось расстаться со своим, пожалуй, наиболее амбициозным проектом в добыче – Эльгинским месторождением угля в Якутии. Тогда кредиторами выступал сразу пул крупнейших российских банков, начиная от "Сбера" и заканчивая тем же "Газпромбанком" и ВТБ.

Сейчас, как следует из открытой отчетности самого "Мечела", компания на 51,54% принадлежит Игорю Зюзину, доля "Газпромбанка" в капитале – 5,45% и 43,01% обыкновенных акций обращаются свободно на биржах, на Нью-Йоркской фондовой – в виде ADR.

По итогам 2020 года, как следовало из отчетности компании по МФСО, чистая прибыль упала на 66% (в сравнении с 2019 г.) и составила 808 млн руб.