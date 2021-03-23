Главное сейчас

Турция вышла из антисемейной Стамбульской конвенции

Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция. Соответствующий указ подписал президент Реджеп Эрдоган.

Конвенция была принята в 2011 году в Стамбуле, и Турция была первой страной, которая ее ратифицировала. И стала первой вышедшей из нее. Ее ратифицировали более 30 стран Европы (Россия ее и не подписывала). Просемейные организации и эксперты отмечают, что эта конвенция имеет явную антисемейную направленность и пропагандирует гендерно-ювенальную идеологию. А борьба против насилия является лишь прикрытием.

Вице-президент Турции Фуат Октай подчеркнул, что защита прав женщин как была, так и останется, но ради этого нельзя жертвовать идентичностью народа.

"Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", - сказал он.

США и Европа выразили разочарование решением Турции и призвали передумать. Теперь будто бы турецкие женщины и девочки находятся под угрозой: в семьях им грозит опасность, а США и Европа готовы позаботиться об их правах.

После обвинений управление по связям с общественностью президента Турции обнародовало заявление о причинах выхода страны из конвенции.

"Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции", - говорится в заявлении.

Замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новость, отметил, что конвенция закрепляет понятие "гендера" - идеологического конструкта, который к биологическому полу, в том числе женскому, не имеет никакого отношения.

"Таким образом, Конвенция направлена (или фактически используется) не для защиты женщин, а для "защиты" тех, кто по каким-то причинам посчитал себя женщиной. Вот почему мне представляется, что данный документ в действительности не улучшает положение женщин, а размывает до практически полной неопределенности понятие о лучшей половине человечества", - написал Кипшидзе.

В прошлом году в Польше заявили, что готовы выйти из конвенции.

"Стамбульская конвенция направлена на борьбу с семьей, а не с насилием", - сказал замминистра юстиции Польши Марчин Романовский.

После этого Франция пригрозила Польше, если та выйдет из конвенции.

Стамбульская конвенция является логическим продолжением Каирской программы 1994 года действий по снижению рождаемости в мире. В России сторонники ювенальных технологий (законопроектов о "семейном насилии", ювенальных экспресс-судах) апеллируют прежде всего к Стамбульской конвенции, которую они призывают подписать и ратифицировать. При этом ее не ратифицировали около десятка стран, подписавших ее.