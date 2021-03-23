"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера Улагач нефтепродуктами

ПАО "Фортум" привлекли к административной ответственности за сокрытие или искажение экологической информации из-за аварийной утечки нефтепродуктов в озеро Улагач, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 20 января произошел сброс нефтепродуктов (турбинного масла) из котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ в озеро Улагач. В результате аварийной утечки превышение по нефтепродуктам в сравнении с разрешением на сброс загрязняющих веществ в водный объект для электростанции в озеро составило от 9,3 раз до 26,8 раз.

В отношении "Фортума" было возбуждено административное дело по ст. 8.5 КоАП РФ. Юридическое лицо оштрафовали на 20 тыс. руб. Также административные дела по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ были возбуждены в отношении технического директора и начальника котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ. На должностных лиц наложен штраф в размере по 25 тыс. руб.

Гендиректору "Фортума" внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. По результатам рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению последствий утечки нефтепродуктов.