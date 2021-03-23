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Происшествия Свердловская область
Юлия Чичерина рука локоть рентген перелом травма (2010) | Фото: chicherina.com

Больница выплатит жительнице Талицы 170 тысяч за неверный диагноз

Жительница Талицы сумела отсудить у ГАУЗ СО "Талицкая центральная районная больница" (ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ") 170 тыс. руб. за неверно поставленный диагноз. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В больницу Татьяна обратилась в 2019 г., после того, как повредила левую руку. В медучреждении ей оказали помощь, и диагностировали ушиб и растяжение связок. Днем позже врач-хирург также подтвердил диагноз, назначив лечение и выдав лист временной нетрудоспособности. Несмотря на то, что даже спустя почти месяц лечения боли не прошли, врачи выписали женщину, из-за чего та была вынуждена вернуться на работу.

Спустя еще два месяца Татьяна решила самостоятельно обследоваться в Тюменской областной больнице, где получила заключение о переломе. С ним женщина и направилась обратно в "Талицкую ЦРБ".

"Врач-хирург предположил, что у пациентки может быть сросшийся перелом лучевой кости. Однако рентгеновский снимок это не подтвердил. Лечение, назначаемое талицкими врачами не помогало, и в мае Татьяна обратилась в ГБУЗ СО "Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина" (ГБУЗ СО "ЦСВМП "УИТО им. В. Д. Чаклина"). По результатам пройденного КТ-исследования, был определен перелом, а также отмечен "свободно лежащий костный фрагмент в области шиловидного отростка, вероятнее посттравматического характера", - рассказали в суде.

Врачами центра им. В. Д. Чаклина Татьяне была назначена операция для фиксации сломанного сустава спицами и восстановления связок кистевого сустава, которая прошла в ООО "Центр косметологии и пластической хирургии". При этом все походы к врачам женщине приходилось оплачивать самостоятельно. На бюджет также сильно сказались поездки в Тюмень и Екатеринбург. Таким образом, Татьяна потратила на лечение 148 тыс. 797 руб.

Страховая медицинская компания "Астрамед-МС" в результате проверки установила нарушение прав пациентки на получение качественной и своевременной медицинской помощи. А позже Татьяна подала иск к ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" в Талицкий районный суд. Истец просила взыскать убытки в сумме 148 797 рублей, компенсацию морального вреда и возмещение расходов на представителя.

Талицкий районный суд удовлетворил требования пострадавшей частично, взыскав с медучреждения запрашиваемую сумму, а также еще 25 тыс. руб компенсации морального вреда и возмещения расходов на представителя. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако не нашел там поддержки.

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Больница выплатит жительнице Талицы 170 тысяч за неверный диагноз

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Теги: Талицкая больница, перелом, компенсация, лечение, суд



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