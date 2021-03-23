23 Марта 2021
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: vazhno.ru

В США афроамериканцам начали выплачивать компенсации за притеснения во времена рабства и сегрегации

В городке Эванстон в пригороде Чикаго стартовала первая в США программа возмещения ущерба афроамериканцам. Ее авторы полагают, что так они могут исправить ошибки, вызванные рабством, сегрегацией и дискриминацией. Они также намерены продвигать аналогичные компенсационные меры по всему миру, пишет Washington Post.

"Прямо сейчас весь мир смотрит на Эванстон, штат Иллинойс. Это момент, не похожий ни на один другой, который мы когда-либо видели, и это хороший момент", - сказал Рон Дэниелс, президент Национальной афроамериканской комиссии по возмещению ущерба, которая требует возмещения ущерба на местном и федеральном уровнях.

Городской совет Эванстона утвердил первый этап возмещения ущерба. Предполагается потратить $400 тыс. на субсидии и еще $25 тыс. на помощь в благоустройстве, также будет оказываться помощь в предоставлении ипотеки для афроамериканцев, в первую очередь тех, которые смогут доказать, что являются прямыми потомками горожан, живших в Эванстоне с 1919 по 1969 год и пострадавших от дискриминации.

Эти деньги являются частью более крупного пакета в $10 млн, из которых предполагается возмещать ущерб. А финансироваться этот фонд будет за счет налогов на каннабис, которые поступят в течение следующих десяти лет.

Темнокожие жители составляют 16% от населения 75-тысячного Эванстона.

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В США афроамериканцам начали выплачивать компенсации за притеснения во времена рабства и сегрегации

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Теги: афроамериканцы, компенсации, рабство



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