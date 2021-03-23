23 Марта 2021
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Папа римский Франциск, содомия, гомосексуализм (2016) | Фото: rusprav.tv

Римский папа призвал создать новый мировой порядок

Римский папа Франциск заявил, что нужно строить "новый мировой порядок" для спасения человечества. Об этом он написал в своей книге "Бог и грядущий мир", которая на днях поступила в продажу и отрывки их которой опубликовал сайт Vatican News.
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Глава Ватикана считает, что "новый мировой порядок" должен быть основан на солидарности и инновационных методах искоренения насилия, нищеты и коррупции, а также на здравоохранении для всех, имея в виду поголовную вакцинацию, отказ от которой он ранее объявил смертным грехом.

Также Франциск убеждает в том, что "мир больше никогда не будет прежним". Нужно вести "более строгое существование", справедливо распределять ресурсы, устранить маргинализацию (по всей видимости, это намек на содомию, которую папа-иезуит признал "браком").

Историк Андрей Фурсов на днях заявил, что Ватикан строит единую мировую религию под своим началом. И то, что Ватикан вошел в Совет по инклюзивному капитализму, очень показательно и серьезно. Это система, основанная на жесточайшем контроле и подавлении людей. И Ватикан стремится занять место ее духовного лидера.

В прошлом году бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что Франциск строит единую мировую религию без догм и морали.

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Римский папа призвал создать новый мировой порядок

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Теги: папа римский, Франциск, Ватикан, новый мировой порядок



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