В пандемию свердловчане стали меньше жаловаться на коллекторов

В разгар пандемии коронавируса свердловчане стали меньше обращаться с жалобами на действия коллекторов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал замруководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

По его данным, в 2020 году была зафиксирована тенденция к снижению таких обращений.

"По сравнению с 2019 годом к нам поступило на 150 обращений меньше. А всего в 2019 году к нам на рассмотрение поступило более 780 обращений. Связано ли это с условиями пандемии, еще предстоит проанализировать. Наверное, можно говорить, что пандемия тем или иным образом сказалась на лицах, которые взаимодействуют с нашими гражданами", - рассказал Шеломенцев.

Представитель службы судебных приставов уточнил, что сейчас опять наблюдается рост: в 2021 году поступило на 50 обращений с жалобами на коллекторов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Пока заканчивается только первый квартал, поэтому говорить о том, что это уже сформировавшаяся тенденция, преждевременно", - заключил Дмитрий Шеломенцев.

Как сообщало Накануне.RU, в конце 2020 года россияне стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами.