23 Марта 2021
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Только треть россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Только 30% россиян поддерживают предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Речь идет о тех, кто работает по графику пять/два.

Почти половина опрошенных, около 47%, считают, что это решение должен принимать работодатель. На мнение респондентов по большей части влияет финансовый аспект - ключевой вопрос, что будет с зарплатами, до сих пор остается без ответа.

Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, среди молодежи до 24 лет (54%).

Ранее другой опрос Superjob выявил, что поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю 48% россиян.

Сообщалось, что 70% россиян, работающих по пять дней, уверены, что успеют выполнить объем работы за четыре дня.

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Только треть россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

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Теги: четырехдневная рабочая неделя, опрос, россияне



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