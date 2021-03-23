23 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Общество В России Москва
оскорбление (2013) | Фото:

Докажи, что не верблюд: Госдума рассмотрит законопроект о блокировке оскорблений в сети

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит очередной закон о блокировке информации в сети. Его авторами выступили единороссы Андрей Альшевских, Михаил Боярский, Иван Станкевич, а также представитель "Справедливой России – За правду" Валерий Газзаев. Как обычно, законопроект "направлен на защиту граждан от распространения недостоверной информации".

В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут: сейчас оперативно удалить или заблокировать недостоверную, запрещенную информацию или оскорбления в сети невозможно. "Представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде", - полагают депутаты.

Предлагается начать удалять или блокировать информацию по заявлению гражданина в прокуратуру. Конечно, ему надо подтвердить недостоверность размещенной информации. Непонятно, правда, как предлагается доказывать необоснованность оскорблений.

Прокуратура будет обязана в течение десяти дней проверить – действительно ли гражданин оскорблен, не является тем, что про него пишут и т.д. Далее в течение пяти дней решение прокурора должен проверить Генпрокурор или его заместитель. И если все подтвердится, то прокуратура обращается в Роскомнадзор, тот блокирует страницы.

Авторы законопроекта не пишут, каким образом скажется эта поправка на объеме работы Генпрокурора и его заместителей, но предполагается, что дополнительных финансовых расходов государство не понесет.

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Докажи, что не верблюд: Госдума рассмотрит законопроект о блокировке оскорблений в сети

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Теги: госдума, оскорбление, прокуратура



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