В Канаде арестовали родителя, протестовавшего против изменения пола его дочери

Канадца Роберта Хугланда арестовали за то, что он долго и публично протестовал против приема его несовершеннолетней дочерью тестостерона для подготовки к операции по изменению пола, сообщает christianpost.com.

Его бывшая жена настаивает на том, чтобы их дочь сменила пол, и ее поддерживают власти. Хугланд заявляет, что его дочери в школе в рамках пропаганды гендерной идеологии установили "гендерную дисфорию" и назвали другим именем, не сообщив даже родителям. Врач прописал ей принимать тестостерон. Хугланд попытался оспорить этот вопрос в суде, но судья постановил, что если он не признает, что его дочь является мужчиной, его будут судить за уголовное преступление по статье "семейное насилие".

"Год назад у меня был совершенно здоровый ребенок, и этот совершенно здоровый ребенок был изменен и уничтожен абсолютно без веской причины. Моему ребенку разрушили жизнь", – сказал Хугланд.

Он назвал это "жестоким обращением с детьми, спонсируемым государством".

Между тем в США уже каждый шестой американец до 21 года причисляет себя к содомитам. "Каждый шестой представитель американской молодежи пал жертвой циничной и извращенной гей-пропаганды, которая заставляет американцев забыть, какого они пола", - пишет бизнесмен Евгений Пригожин.

Напомним, осенью на съезде Демократической партии был анонсирован по сути "крестовый поход" против традиционных семейных ценностей.