Ученые УрФУ создали съедобную пленку для пищевых продуктов

Специалисты из Уральского федерального университета совместно со своими коллегами из Индии создали съедобную пищевую пленку для упаковки продуктов питания. Среди них фрукты, овощи, мясо, птица и морепродукты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, все компоненты в упаковке натуральные и не представляют опасности для здоровья. Более того, защитникам окружающей среды необязательно ее съедать: пленка способна раствориться почти на 90% только за 24 часа.

По словам специалиста по пищевым продуктам, старшего научного сотрудника лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохана Алуру, все три вида пищевых пленок созданы на основе широко известного природного полимера из морских водорослей – альгината натрия. Это стало возможно благодаря пленкообразующим свойствам молекул водорослей, а его главной особенностью является состояние жидкого геля во время нахождения в воде.

Чтобы сделать упаковку более прочной и жесткой для "сшивания" молекул альгината, использовали феруловую кислоту. Она также позволит сделать пленку гомогенной и продлить жизнь продуктам питания.

Массовое производство пищевой пленки возможно и среди самих производителей пищевой продукции, поскольку специального оборудования для ее создания не требуется.

"Изготовлять их можно и на заводе по производству полимеров. Единственное условие – он должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам", - отметил профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

Он также подчеркнул, что если производство будет осуществляться в непосредственной близости от океана, где и обитают водоросли, то создание пленки и вовсе не будет иметь каких-либо серьезных ограничений.