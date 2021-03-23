Главное сейчас

В Госдуме будут бороться с законами с непонятными формулировками и слишком длинными названиями

Правительство и Госдума разработали методичку по юридическому оформлению законопроектов. Рекомендации предназначены для депутатов, министерств, словом, для всех, кто пишет законы.

Сейчас, как отмечают эксперты, законы в России часто пишутся по формальному признаку и получаются нечитабельными. Громоздкие формулировки приводят к разночтениям, а юридические "лазейки" все равно остаются – потом приходится принимать поправки и дополнения.

Рекомендации не обновлялись с 2003 года, пишет "Коммерсант". По словам главы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, требовать выполнения рекомендаций будут и ГПУ президента, и аппарат правительства, и Госдума.

Авторы рекомендаций предлагают авторам законопроектов не писать к законопроектам примечания, а отражать смысл предлагаемых изменений в тексте статьи.

Предлагается не давать законопроектам слишком сложных и запутанных названий: В новой редакции рекомендаций предлагается также не допускать уточняющие обороты, например "в части…", "в связи…" и т. п., в том числе и заключенные в скобки.