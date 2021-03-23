25 Марта 2021
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Происшествия СЗФО В России
(2006) | Фото: all-photo.ru

Найденная живой под лавиной девочка скончалась

Пострадавшая после схода лавины в Мурманской области девочка погибла.

В СКР сообщили о том, что медики констатировали смерть ребенка. Это подтвердил следователь, находящийся на месте ЧП, пишет Regnum.

По данным Mash, 12-летнюю девочку, выжившую после схода снежного массива, не успели эвакуировать. Она умерла до прибытия спасательного вертолета.

Напомним, ребенок был ошибочно объявлен погибшим. Девочка выжила, но была в очень тяжелом состоянии. Для ее транспортировки отправили вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой, сообщает телеграм-канал.

Туристическая группа (16 человек, 13 из которых - дети) попала под снежный завал в Хибинах. В СК сообщили, что она двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту.

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Найденная живой под лавиной девочка скончалась

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Теги: лавина, хибины, девочка



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