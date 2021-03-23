"Посмотрим, чем закончится": Депутат ЗакСО Михаил Зубарев покинул ЛДПР

Председатель комиссии Законодательного собрания Свердловской области по символам региона и заместитель председателя комитета ЗакСО Михаил Зубарев покинул ЛДПР после 10 лет работы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам депутата, уход из партии вызван решением двигаться дальше, при этом Зубарев не намеревается переходить в другие партии или на какие-то должности.

"Для меня ЛДПР – это огромная часть моей жизни: 10 лет работы, сотни отличных специалистов, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, и, безусловно, опыт, который я смог получить. Поэтому не могу сказать, что решение далось мне легко. Однако все мы взрослеем и идем вперед. Стабильность – это хорошо, но иногда она может начать вести себя, как ригидность. Я этого не хочу", - заявил депутат.

Он также подчеркнул, что уход из партии не повлияет на его отношения с избирателями и жителями области в ЗакСО: все начатые проекты будут доведены до конца.

"Что будет дальше, предсказывать не берусь. Нострадамус давно почил, а в гороскопы я не верю. Поэтому предлагаю относиться ко всему, как к интересному фильму: "Финал не ясен, но сюжет захватывает. Посмотрим, чем закончится", - заявил Зубарев.