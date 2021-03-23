Производители предупредили о возможном росте цен на бензин и дизель до 14%

Пока в Минэнерго продолжают считать, что ситуация на топливном рынке нормальная, а цены растут в пределах допустимого, производители бензина и дизеля заявляют о недостаточности мер по сдерживанию инфляции.

Так, в Независимом топливном союзе (НТС) полагают, что до конца года цены на бензин в рознице могут вырасти более, чем на 6% (инфляция сейчас составляет 5,8%), а при негативном сценарии – на 14%.

Бизнес обращается к председателю правительства Михаилу Мишустину: кабмин просят снизить акцизы на бензин и дизель, отменить действие демпферного механизма и увеличить нормативы на бирже, пишут "Известия".

С начала 2021 года выросли не только акцизы на топливо (на 4%), но и параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива.

Напомним, всего неделю назад в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности.

В Минэнерго продолжают отнекиваться. Во-первых, там уповают на демпферный механизм как на панацею. Во-вторых, считают, что загрузка нефтеперерабатывающих заводов позволит увеличить запас топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн. Минэнерго уверяет, что "компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка". Видимо, сами компании (в лице НТС) не считают, что этих мер достаточно.