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маска, средства защиты, гуманитарная помощь (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В омском Минздраве нашли нарушения на более чем 800 млн рублей

Управление Федерального казначейства по Омской области выявило мошенническую схему при совершении госзакупок медицинского оборудования.

Проверка показала, что руководство Минздрава Омска закупало медоборудование для больниц по повышенным ценам, используя деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом.

По данным ведомства, всего Минздрав заключил 22 контракта на общую сумму 810 миллионов 459 тысяч рублей.

По семи заключенным контрактам завышение цены на медицинское оборудование превысило 110 миллионов рублей. Результаты проверки ведомство передало в прокуратуру, МВД и ФСБ, передает РИА Новости.

Напомним, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова в ноябре прошлого года была отправлена в отставку после инцидента со скорыми.

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, в данный момент она находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Суд заочно арестовал Солдатову, она находится в розыске, сообщает Regnum.

Помимо Солдатовой, фигурантами дела стали руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и другие.

По версии следствия, фигуранты занимались закупками медицинского оборудования через близкие фирмы. Ущерб региона составил более 105 миллионов рублей.

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В омском Минздраве нашли нарушения на более чем 800 млн рублей

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Теги: минздрав омской области, госзакупки, ирина солдатова



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