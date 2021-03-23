Суд продлил срок заключения под стражей экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление районного суда, которым кс-начальнику управления капстроительства города Евгению Пашкову продлили срок заключения под стражей до 22 апреля.

"В областной суд постановление обжаловала сторона защиты, просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Уголовное дело в отношении Пашкова рассматривается в Центральном районном суде. В октябре суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий Пашкову на период рассмотрения уголовного дела. Прокурор обжаловал это решение. В ноябре Челябинский областной суд отменил постановление районного суда.