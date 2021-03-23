В Тюменской области мать судят за смерть в пожаре двоих детей

Вскоре начнётся рассмотрение дела о гибели в Богандинском двух маленьких детей, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

Напомним, 18 января в одноэтажном жилом доме на улице Привокзальной посёлка Богандинский произошёл пожар. Из квартиры эвакуированы дети 2016 и 2020 г.р., которые серьёзно пострадали. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавших не удалось.

По делу проходит мать погибших. По данным следствия, она оставила их одних, закрыв дверь на замок, а сама ушла в магазин. Через несколько минут соседи увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС.