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Происшествия Тюменская область
Пепелище (2017) | Фото: fotokto.ru

В Тюменской области мать судят за смерть в пожаре двоих детей

Вскоре начнётся рассмотрение дела о гибели в Богандинском двух маленьких детей, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

Напомним, 18 января в одноэтажном жилом доме на улице Привокзальной посёлка Богандинский произошёл пожар. Из квартиры эвакуированы дети 2016 и 2020 г.р., которые серьёзно пострадали. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавших не удалось.

По делу проходит мать погибших. По данным следствия, она оставила их одних, закрыв дверь на замок, а сама ушла в магазин. Через несколько минут соседи увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС.

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В Тюменской области мать судят за смерть в пожаре двоих детей

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Теги: пожар, дети, Богандинский, органы опеки и попечительства



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