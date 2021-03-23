В Екатеринбурге сгорели три автомобиля: не исключен поджог

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели три иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в четвертом часу поступил сигнал о пожаре на улице Гастелло в уральской столице. На площади в 7 кв.м огнем были повреждены моторные отсеки и салоны легковых автомобилей Opel Corsa, Volkswagen Touareg и Kia Rio.

Пожар был потушен в течение пяти минут. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

По некоторым данным, имел место умышленный поджог. Полиция уже начала свою проверку по факту инцидента.