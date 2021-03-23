Дело уральского пенсионера, который вышел из больницы с ВИЧ и гепатитом, Администрация президента переслала в МВД

Пожилая чета Горсковых из Екатеринбурга со своим горем достучалась до Администрации президента РФ. Глава семьи Виктор уверен, что его заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице №1, куда он попал на операцию в период пандемии в 2020 г.

Из-за того, что семья получала от медучреждений и местных правоохранительных органов лишь отписки, супруга пенсионера Светлана Горскова направила обращение напрямую президенту России Владимиру Путину. Изложив всю историю и прикрепив к ней документы, подтверждающие догадки пенсионеров, Светлана вскоре получила ответ. Теперь дело Горсковых ушло на рассмотрение в Министерство внутренних дел РФ.

Напомним, что в середине декабря семья уже обращалась к Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

Тем временем, состояние 67-летнего жителя Екатеринбурга, ветерана ГУФСИН и заслуженного работника правоохранительных органов Виктора Горскова с каждым днем все больше ухудшается. Сейчас Светлана Горскова собирает документы для дальнейшей переквалификации группы инвалидности. По ее словам, всего за полгода ее муж получил вторую группу, и вот спустя еще полгода вынужден пройти медосвидетельствование на первую.

При этом пенсионер до сих пор вынужден принимать препараты от ВИЧ, которые негативно сказываются на остальных его органах. Врач, проводившая КТ Горскову была в шоке, заявив, что впервые видит как на человеке буквально "нет живого места".