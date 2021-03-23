23 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2018) | Фото: Накануне.RU

Кабмин предлагает изъятие незаконно полученных средств у госслужащих

Правительство предложило обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если те не смогут подтвердить их законное происхождение. Таким образом планируется заполнить пробелы в антикоррупционном законодательстве.

Как сообщает "Коммерсант", соответствующие поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции" уже внесены в Госдуму.

Если эти поправки будут одобрены, то будет создан механизм, позволяющий обращать в доход государства деньги со счетов в банках, если источник их происхождения не подтвержден, а их сумма превышает совокупный доход госслужащего за отчетный период и предшествующие ему два года.

Нововведения коснутся должностных лиц, обязанных декларировать как своё имущество, а также доходы близких родственников. Денежные средства могут быть изъяты у госслужащих федерального и регионального уровней, а также у муниципальных служащих.

Ранее закон позволял обращать в государственную собственность лишь средства от продажи спорного имущества.

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Кабмин предлагает изъятие незаконно полученных средств у госслужащих

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Теги: Коррупция, законопроект, госслужащие



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