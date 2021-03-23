23 Марта 2021
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Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Абрамович подал в суд из-за книги, в которой покупка клуба "Челси" объясняется приказом Путина

Роман Абрамович намерен судиться с британским издательством, в котором вышла книга "Люди Путина". Представитель российского бизнесмена сообщил, что иск связан с ложными утверждениями о коррупции и покупке футбольного клуба "Челси". По данным "Коммерсанта", досудебного мирного решения конфликта достичь не удалось.

"В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны", - говорится в заявлении юридической компании, представляющей интересы Абрамовича.

Интересно, что от имени Абрамовича на сайте "Челси" по этому поводу тоже опубликовано заявление. В нем сам бизнесмен говорит, что ранее избегал публичности и не комментировал даже ложные заявления о нем.

"Однако стало ясно, что ложные утверждения в этой книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба "Челси", - заявил Абрамович.

Книга написана бывшим корреспондентом издания Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Она прожила в России 16 лет. Одно из утверждений книги – Абрамович, якобы, купил британский футбольный клуб по указанию Путина, чтобы улучшить имидж России в Великобритании.

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Абрамович подал в суд из-за книги, в которой покупка клуба "Челси" объясняется приказом Путина

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Теги: роман абрамович, челси, люди путина, судебный иск



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