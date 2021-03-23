Девочка, объявленная погибшей под лавиной в Мурманской области, оказалась жива

13-летняя девочка, которую ранее считали погибшей при сходе лавины в Мурманской области, жива. Она находится в крайне тяжелом состоянии, уточнило министерство информационной политики региона.

Ребенка могут эвакуировать вертолетом, передает РИА Новости.

Также сообщается, что спасатели добрались до группы туристов, которая находится в труднодоступном месте.

Туристическая группа (16 человек, 13 из которых - дети) попала под снежный завал в Хибинах. В СК сообщили, что она двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что попавшая под снежную лавину в районе станции Имандра Мурманской области 13-летняя девочка погибла. Медики пытались реанимировать ребенка. По факту гибели девочки СКР завел уголовное дело.