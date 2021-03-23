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Политика Челябинская область
Александр Виноградов, глава Троицка (2015) | Фото: мэрия Троицка

Главу Троицка, обвиняемого в превышении полномочий, выпустили из СИЗО под домашний арест

Челябинский областной суд изменил меру пресечения главе Троицка Александру Виноградову с содержания под стражей на домашний арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

"Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить, заменить избранную меру на домашний арест. В судебном заседании в областном суде Виноградов пояснил, что следственные действия по уголовному делу в отношении него окончены, в связи с чем попросил заменить содержание под стражей на такой вид меры пресечения, как личное поручительство депутата Государственной думы РФ Андрея Барышева", - рассказали в пресс-службе суда.

Чиновник пробудет под домашним арестом до 12 мая.

Напомним, главу Троицка Александра Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий. 12 марта по решению суда он был заключен под стражу. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый передал объекты имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. В администрации города обвинение считают надуманным.

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Главу Троицка, обвиняемого в превышении полномочий, выпустили из СИЗО под домашний арест

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Теги: Александр Виноградов, глава Троицка, превышение полномочий, обвинение, уголовное дело



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