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Экономика В России
бюджет (2012) | Фото:

Прошлогодние госрасходы России стали рекордными за постсоветскую историю

Расходы консолидированного бюджета России, в том числе - внебюджетные социальные фонды, в прошлом году оказались рекордными всю историю страны.

Согласно оценке ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Речь идет о федеральном бюджете, регионах с муниципалитетами и трех внебюджетных фондах. Так, федеральные расходы в 2020 году увеличились на 25% по сравнению с годом ранее на фоне антикризисных трат кабмина не менее чем на 2,9 трлн руб.

Консолидированные бюджеты российских регионов увеличились на 15%, основным образом - за счет увеличения расходов на здравоохранение. В результате расширенные госрасходы России в прошлом году достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (49% годом ранее).

Госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП — почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), пишет РБК.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался чуть меньше, чем прогнозировал Минфин: не 3,9% ВВП, а 3,8%, в абсолютных числах это 4,1 трлн руб., сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Ранее ведомство опубликовало данные по расходам: в 2020 году доходы бюджета составили 18,72 трлн руб. (почти 91% от утвержденного плана), Расходы были выполнены на 116,1% от общего объема утвержденных расходов – 22,82 трлн руб.

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Прошлогодние госрасходы России стали рекордными за постсоветскую историю

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Теги: госрасходы, бюджет, ВВП



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