23 Марта 2021
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге в ДТП погиб ребенок

В Екатеринбурге произошла автоавария, в которой погиб ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, девочка перебегала проезжую часть в неустановленном месте 22 марта в 17:20 часов напротив дома №92 проспекта Космонавтов. Водитель "Ниссан Вингроуд", двигаясь в направлении улицы Ломоносова, допустил наезд на ребенка. В результате 9–летняя девочка скончалась в автомашине скорой медицинской помощи.

Как сообщила женщина-водитель, она двигалась со скоростью 50-60 км/ч по среднему ряду. Впереди ехала "Лада Приора", которая неожиданно начала вилять. Во избежание столкновения водитель "Ниссан Вингроуд" начала притормаживать. Ребенок появился неожиданно.

Ранее в Нижнем Тагиле произошла автоавария по вине нетрезвого водителя, в результате которой пострадал ребенок - пассажир.

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В Екатеринбурге в ДТП погиб ребенок

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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