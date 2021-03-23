23 Марта 2021
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оздоровительный лагерь (2020) | Фото: НОЦ &quot;Звездный&quot; УрО РАН

В России предложено отменить запрет на отдых детей за пределами их региона

Роспотребнадзор выступил с предложением об отмене своего прошлогоднего предписания, в соответствии с которым дети могут отдыхать только в своем регионе проживания.

Эта норма входила в список санитарно-эпидемиологических правил работы детских лагерей и школ на фоне эпидемии коронавируса, пишет "Коммерсант".

Исключение было для детей из Арктической зоны и городов федерального значения.

Как сообщалось, до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек. Сегодня первым компонентом препарата привились 6,3 млн человек - 4,35% населения страны.

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В России предложено отменить запрет на отдых детей за пределами их региона

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Теги: отдых, дети, коронавирус



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