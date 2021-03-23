Минздрав планирует привить до 15 июня 30 млн россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.

Сегодня первым компонентом препарата привились 6,3 млн человек - 4,35% населения страны. 22 марта президент Владимир Путин заявил, что от вакцинации зависит перспектива отмены связанных с пандемией ограничений. По словам главы государства, вакцинация должна быть максимально доступной и удобной для россиян, сообщает ТАСС.

Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.