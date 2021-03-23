ЕС: Россия взяла курс на конфронтацию

Министры иностранных дел стран Евросоюза заявили, что Москва взяла курс на конфронтацию с сообществом.

Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться отношения между ЕС и Россией. Это реализация минских соглашений по Украине, укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, избирательность любого взаимодействия с Москвой, учитывая возможные общие интересы, поддержка российского гражданского общества и инвестиции в развитие контактов между людьми в ЕС и в России, сообщает "Коммерсант".

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров довольно резко выразился о дипломатических отношениях России и Евросоюза.

Он заявил, что они разорваны в клочья, процитировав прежнего президента США Барака Обаму.