23 Марта 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Раджаб Абдулатипов, суд (2018) | Фото: twitter.com/sledcom_rf

Суд вынес приговор Раджабу Абдулатипову

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову.

Он будет отбывать 12 лет в колонии строго режима за получение крупной взятки и особо крупное мошенничество.

Также Абдулатипов должен заплатить 8 млн руб. штрафа - пятидесятикратную сумму полученной им взятки, сообщает "Интерфакс".

Ранее Раджабу Абдулатипову были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе. В сентябре 2018 года Абдулатипов был задержан сотрудниками спецслужб и арестован. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и других руководителей и сотрудников территориальных бюро, находящихся в его подчинении.

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Суд вынес приговор Раджабу Абдулатипову

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Теги: суд, Абдулатипов



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