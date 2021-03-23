Суд вынес приговор Раджабу Абдулатипову
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову.
Он будет отбывать 12 лет в колонии строго режима за получение крупной взятки и особо крупное мошенничество.
Также Абдулатипов должен заплатить 8 млн руб. штрафа - пятидесятикратную сумму полученной им взятки, сообщает "Интерфакс".
Ранее Раджабу Абдулатипову были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе. В сентябре 2018 года Абдулатипов был задержан сотрудниками спецслужб и арестован. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и других руководителей и сотрудников территориальных бюро, находящихся в его подчинении.