Суд вынес приговор Раджабу Абдулатипову

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову.

Он будет отбывать 12 лет в колонии строго режима за получение крупной взятки и особо крупное мошенничество.

Также Абдулатипов должен заплатить 8 млн руб. штрафа - пятидесятикратную сумму полученной им взятки, сообщает "Интерфакс".

Ранее Раджабу Абдулатипову были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе. В сентябре 2018 года Абдулатипов был задержан сотрудниками спецслужб и арестован. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и других руководителей и сотрудников территориальных бюро, находящихся в его подчинении.