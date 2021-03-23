Путин одобрил передачу Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Российский президент Владимир Путин одобрил идею генерального прокурора Игоря Краснова передать ведомству полномочия по представлению интересов РФ в Европейском суде по правам человека и других международных судах и арбитражах.

Как считает генпрокурор, против России проводят "юридическую агрессию" отечественные и иностранные предприниматели. К ним Краснов отнес экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также "отдельные государства". Кроме того, он отметил "непростую ситуацию" с расследованиями Всемирного антидопингового агентства против российских спортсменов и организаций, сообщает РБК.

В настоящее время нашу страну в ЕСПЧ представляет заместитель министра юстиции.