Потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии отпущен под домашний арест

Районный суд в Ярославле отпустил под домашний арест бывшего заключенного исправительной колонии №1 Евгения Макарова, который является потерпевшим по делу о пытках.

Мужчина обвиняется в краже. Его задержали в начале марта, после чего суд заключил его под стражу, пишет "Коммерсант".

В июле 2018 года в "Новой газете" было опубликовано видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров. Позже в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.