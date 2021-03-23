По делу губернатора Пензенской области арестована жена экс-сенатора Шпигеля

Басманный суд Москвы в рамках дела о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву арестовал на два месяца супругу бывшего сенатора Бориса Шпигеля Евгению.

В настоящее время в СИЗО находятся четверо фигурантов этого дела: сам глава региона Иван Белозерцев, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков и Евгения Шпигель, пишет "Коммерсант".

Также по делу проходят директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк".

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.