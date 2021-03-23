Кабмин продлит соглашения о сдерживании цен сахара и масло

Российское правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом о продлении соглашений о сдерживании цен на сахар и масло.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, соглашение планируется продлить: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября текущего года. Также профильным ведомствам поручено до 25 марта подготовить и представить в правительство график поставок сахара в торговые сети на шесть месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года российские власти ограничили стоимость сахара и масла. После этого отпускная цена на сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 литр соответственно.

Ранее аналитики заявили, что годовой рост цен на продовольственные товары в России в прошлом месяце оказался максимальным за последние пять лет.

По данным аналитической службы FinExpertiza, цены на продукты увеличились на 7% январе 2021 года по сравнению с январем прошлого, обогнав инфляцию.