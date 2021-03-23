Алексей Демкин стал главой Перми

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании выбрали главу города, передает корреспондент Накануне.RU.

Им ожидаемо стал исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин. Его поддержало большинство депутатов. Соперником Демкина в борьбе за кресло мэра, напомним, стал председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуард Хайруллин. Его поддержали всего три парламентария.

Прежде чем депутаты сделали свой выбор, оба кандидата представили свою программу социально-экономического развития Перми. На выступление каждому давалось не более 15 минут.

Эдуард Хайруллин в своем выступлении отметил, что экономическое развитие города является главным фактором формирования комфортной городской среды. В своей программе он предложил увеличить поступления в бюджет за счет увеличения сбора налогов, распродажи земель, усилить работу по цифровизации, внедрить новые IT-системы в работу общественного транспорта, развивать малый и средний бизнес.

Алексей Демкин во время выступления сделал акцент на реализации нацпроектов, отметил необходимость повышения качества муниципальных услуг, развития не только центра Перми, но и районов. Также претендент озвучил планы по реструктуризации структуры администрации города. Он дал понять, что возможно изменится число заместителей главы Перми. Однако все структурные изменения станут известны позднее, когда будет принята концепция социально-экономического развития города.

Отметим, что участие в голосовании приняли не все депутаты. Депутат-яблочница Надежда Агишева и депутат от "Справедливой России" Вероника Куликова отказались делать свой выбор в пользу кого-либо из претендентов.

Надежда Агишева заявила, что поддерживает возвращение прямых выборов, однако "даже в условиях конкурса можно представить кандидатов с противоположными точками зрения". Хайруллина Агишева назвала "техническим кандидатом" и заявила, что фактически - никакого выбора нет. При этом она отметила, что Алексей Демкин в своем выступлении не остановился на вопросах, которые интересны ее избирателям - это вопросы интересов женщин, программы по поддержке уязвимых категорий, механизм поиска балансов интересов в градостроительной сфере, культурное разнообразие и прозрачность городского бюджета на содержание чиновников.

Куликова также подчеркнула, что выступает за прямые выборы глав муниципалитетов, потому отказывается от голосования, тем не менее она отметила, что Алексей Демкин имеет больший политический и управленческий опыт.

Исполняющий обязанности председателя думы Перми Дмитрий Малютин подчеркнул, что вопрос о назначении главы города был рассмотрен на заседании фракции "Единой России", и фракция приняла консолидированное решение - поддержать Алексея Демкина. Многие парламентарии оценивая кандидатуру Демкина припомнили его работу в качестве депутата. Сергей Богуславский заявил, что комиссия "провела большую работу и все, кто хотел заявиться для участия в конкурсе - заявились".

"Потому говорить, что система закрытая - неправильно. Оба кандидата достойно представили свои доклады. Меня зацепило в словах Алексея Демкина, что на сегодняшний день люди готовы выйти из бизнеса, чтобы помочь городу. Хотелось бы надеяться, что Эдуард Хайруллин готов на это, раз он сегодня избирается. Может быть, ему будет предложена работа в администрации", - отметил он.

Напомним, ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, правозащитник Денис Галицкий, председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуард Хайруллин, политолог Виталий Ковин, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, сотрудник "Почта Банка" Евгений Рожков, бывший кандидат в главы Кунгура Андрей Золотарев, руководитель центра организации спортивных мероприятий "Пермский марафон" Александра Гуляева, специалист с музыкальным образованием Галина Широкова. Последним, 13-тмым претендентом стал Дмитрий Дмитренко.

12 марта конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и специалиста с музыкальным образованием Галину Широкову, в связи с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов. 18 марта комиссия выбрала двух претендентов на должность главы Перми.

Между тем, юристы выразили мнение, что назначение кандидата думой незаконно. По их словам, работающие сейчас в думе парламентарии после 18 марта лишаются полномочий назначать мэра, поскольку до выборов остаётся менее полугода.