25 Марта 2021
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лицей, нижневартовск, образование (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В столице Самотлора стартовала история "лицейских ясных дней!"

Для Нижневартовска открытие лицея имени Пушкина стало и радостным, и масштабным событием. Причем, событием не только для сферы образования, а для всего города. Открытие нового суперсовременного лицея не стали приурочивать к началу учебного года или четверти. 24 февраля новоиспеченные лицеисты познакомились друг с другом и с педагогами, посетили торжественные классные часы. А глава города Василий Тихонов лично осмотрел учебное заведение.

лицей, нижневартовск, образование, школа(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Лицей №1 им. А.С. Пушкина стал самым большим и современным образовательным центром на территории округа. Глава Нижневартовска оценил классы, оснащенные современным оборудованием: цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим. Есть в лицее "изюминка" - медико-биологический класс, оснащенный уникальным учебным комплексом «Пирогов», включающим сенсорный интерактивный анатомический стол, комплект 3D-программ, имеется даже анатомический атлас.

лицей, нижневартовск, образование, школа, микроскоп(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Отметим, что 9 и 11 классы в этом году в лицей не набирают, чтобы пока не создавать дополнительную нагрузку для старшеклассников на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ. А вот со следующего учебного года в лицее планируют еще одну новацию - открытие профильного нефтяного класса при участии ПАО «НК «Роснефть».

"Совместно с компанией «Роснефть» мы прорабатываем возможность открытия профильного класса с 2021 или 2022 учебного года. Главное отличие класса: особенности учебного плана и более тесная связь с производством, стилем и философией компании «Роснефть». В городе работает один такой класс в школе №42. Спрос на обучение в этом классе очень высок, поэтому и возникла идея открыть еще один такой класс", - пояснил Эдмонд Игошин, директор лицея №1 им.А.С.Пушкина.

лицей, нижневартовск, образование, школа(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кстати, напомним, что рассчитанный на 1725 человек лицей был возведен при поддержке правительства Югры и нефтяной компании «Роснефть» (в рамках реализации Соглашения о социальном партнерстве с Правительством Югры) и при финансировании из средств национального проекта «Образование». "Роснефть" вообще вносит значительный вклад в социальное развитие региона. В числе крупных проектов, реализуемых, например, в Нижневартовске: участие в строительстве детского технопарка "Кванториум", реконструкция городской набережной, благоустройство территории сквера "Героям Самотлора".

нацпроект образование, логотип(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Побывавший в открывшемся лицее председатель Думы ХМАО - Югры Борис Хохряков не скрывал эмоций: "На сегодня это "самая большая и, наверное, самая лучшая школа в округе". А заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов особенно отметил, что возведение таких образовательных учреждений глава региона Наталья Комарова считает важным еще и потому, что "такие школы могут стать местом притяжения для людей, которые живут рядом: есть прекрасные спортивные залы, площадки на территории учреждения, актовый зал".

василий тихонов, борис хохряков, вадим шувалов, нижневартовск(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Этот проект является знаковым для Нижневартовска и округа в целом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве и оформлении документов. Отдельная благодарность - губернатору Наталье Комаровой, которая неоднократно посещала строительную площадку и помогала во всех проблемных вопросах», - сказал во время визита в лицей глава города Василий Тихонов.

василий тихонов, нижнвеартовск, лицей(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Превосходные оценки новому образовательному объекту дают не только гости, но, что особенно важно - сами лицеисты и преподаватели. Эдмонд Игошин, директор лицея №1 им. А.С. Пушкина в беседе с Накануне.RU говорит: "Еще раз хочу поблагодарить строителей за их работу. Прекрасно знаю в каких непростых условиях им пришлось трудиться. Сегодня могу точно сказать, что все системы (теплоснабжение, водоснабжение, электричество, интернет, видеонаблюдение и многое другое) работают в штатном режиме. Это самое главное. Несмотря на то, что строительство лицея завершено, мы активно продолжаем работать с Управлением капитального строительства города и с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Оборудование также находится на гарантии, и в случае его выхода из строя будет производиться замена или ремонт в соответствии с условиями контракта".

В случае необходимости возврата к дистанционному образовательному процессу, проблем особых тоже не будет - техника в лицее современная, работает безотказно, интернет в лицее высокоскоростной, а большинство учителей уже имеют необходимый опыт для проведения онлайн-уроков через Zoom или Big Blue Button.

лицей, нижневартовск, образование, школа, математика(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Новое здание, новый коллектив - это всегда хлопотно, но приятно. Старт работы образовательного учреждения всегда требует серьезной подготовительной работы. А тут еще и запускать работу педколлектива пришлось, как говорится, "с колес".

Эдмонд Игошин, директор лицея №1 им. А.С. Пушкина рассказывает :"Действительно, мы впервые приняли детей 24 февраля и считаю справились с задачей обеспечения педагогическими кадрами. Подготовка велась тщательно и заблаговременно. Большая часть учителей пришли к нам из школ вместе с детьми. Часть учителей ранее работали в других учреждениях, либо находились в поисках работы". Кроме того, в ряды педагогов решили активно привлечь молодежь, в том числе, студентов НВГУ, которые имеют право преподавать в школах, продолжая обучение. Есть в составе педагогического коллектива и учителя, приехавшие из других территорий - Нижневартовского района, Башкортостана, Татарстана, Кургана".

лицей, нижневартовск, медицина, образование(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Формирование коллектива продолжается. Эдмонд Игошин рассказал Накануне.RU: "К следующему году нам понадобится дополнительно 10-15 учителей- предметников в 5-11 классы. Предварительно принимаем резюме, проводим собеседования. Понимание того, кто придет работать к 1 сентября 2021 года уже есть".

лицей, образование, нижневартовск, школа(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кроме того, власти Нижневартовска уже работают над тем, чтобы понять - что и как нужно организовать в рамках дополнительного образования, чтобы использовать возможности нового образовательного учреждения по максимуму. Ирина Воликовская, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике рассказала Накануне.RU, что уже проведено анкетирование родителей и детей.

лицей, нижневартовск, образование, бассейн(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"По итогам анкетирования выделены три направления по организации дополнительного образования: привлечение спортивных секций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту по социальной политике и департаменту образования администрации города; привлечение ИП и НКО и организация платных образовательных услуг МБОУ «Лицей №1», говорит Ирина Воликовская.

лицей, нижневартовск, образование(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Резюмируя, можно констатировать: новый лицей № 1 им. А.С.Пушкина в столице Самотлора уже стал настоящим образовательным центром города. А в ближайшей перспективе станет центром притяжения не только лицеистов, но и жителей Нижневартовска, которые смогут здесь получить знания, позаниматься спортом, реализовать свои самые необычные творческие запросы.

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В столице Самотлора стартовала история "лицейских ясных дней!"

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Теги: нижневартовск, лицей , василий тихонов, эдмонд игошин, лицей им. а.с. пушкина



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